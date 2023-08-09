Российский след. Бывшему игроку Зари не дали визу на матч Лиги чемпионов 9 августа, 08:55 Ондуа в матче ЧМ-2022 (Фото:Чемпионат via Twitter)

Полузащитник Серветта Гаэль Ондуа не сможет приехать в Шотландию на матч третьго раунда квалификации Лиги чемпионов с Рейнджерс.



Как сообщает официальный сайт швейцарского клуба, британские власти не дали Ондуа визу.

«Значительных усилий, приложенных клубом, его агентом, а также в сотрудничестве с Федерацией футбола Шотландии, оказалось недостаточно. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает своего игрока и команду, которой придется играть без основного футболиста по неспортивным причинам», — заявление Серветта.

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27-летний Гаэль Ондуа родился в Камеруне, однако в детстве переехал в Россию, поскольку его отец работал в посольстве. Имеет гражданство Камеруна и России. На ЧМ-2022 в составе сборной Камеруна Ондуа выходил на матчи в бутсах с изображениями российского флага.

В декабре 2017 года Гаэль Ондуа подписал контракт с луганской Зарей, впрочем уже в марте следующего года футболист заявил, что из-за обстоятельств, которые от него не зависят, он покидает команду.

Напомним, матч Лиги чемпионов АЕК — Динамо Загреб перенесли из-за убийства фаната.