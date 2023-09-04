«Они сражаются на фронте, а мы — на поле». Игрок донецкого Шахтера сравнил войну с футболом

4 сентября, 22:27
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Дмитрий Крыськив и компания (Фото:ФК Шахтёр)

Дмитрий Крыськив и компания (Фото:ФК Шахтёр)

Полузащитник «горняков» Дмитрий Крыськив рассказал о футболе в условиях войны, которую Россия развязала против Украины.

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Игрок убежден, что футболисты, как и военные, дарят радостные моменты всей стране во время войны против российских захватчиков.

«Мне много военных пишут, которые сейчас на фронте. То, что мы действительно дарим им хорошие эмоции своей игрой. Это не просто слова, когда наш мистер или капитан говорил, что мы играем за всю страну, за всех наших военных. Это действительно так.

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Когда выходишь на поле, ты чувствуешь, что сражаешься за всю страну. Они сражаются на фронте, а мы — на футбольном поле, чтобы подарить какие-то радостные моменты всей стране", — сказал Крыськив в интервью на официальном YouTube-канале Шахтера.

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Ранее в сети появилось свежее видео Донбасс Арены, которая девять лет находится в оккупации.

Также сообщалось, что стало известно расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов 2023/24.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтер Война России против Украины

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