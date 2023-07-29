«У Бога новый план на меня». Шахтер потерял лидера команды перед стартом в украинской Премьер-лиге

29 июля, 11:04
Поделиться:
Георгий Судаков (Фото:ФК Шахтер)

Георгий Судаков (Фото:ФК Шахтер)

Георгий Судаков не сможет помочь «горнякам» в начале сезона УПЛ 2023/24 из-за аппендицита.

Читайте также:
«Мы с тобой!». Шахтер поддержал Харлан после циничной дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию

У себя в Instagram футболист написал, что расстроен, потому что не поможет Шахтеру в ближайших матчах. Однако Георгий отметил, что в этой ситуации нужно довериться Богу.

Видео дня

«К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно… Новый план Бога, надо ему довериться! Дальше — больше», — написал Судаков.

Instagram Судакова
Фото: Instagram Судакова

Напомним, что в субботу, 29 июля, «горняки» начнут сезон 2023/24 матчем против Металлиста 1925.

Читайте также:
«Вместе будет больше побед». Шахтер и FAVBET начинают трехлетнее сотрудничество

В прошлом сезоне в составе дончан во всех турнирах Судаков забил пять голов и отдал 11 голевых передач в 39 матчах.

Ранее сообщалось, что Георгий Судаков сменил игровой номер в Шахтере с восьмого на десятый.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X