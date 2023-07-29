«У Бога новый план на меня». Шахтер потерял лидера команды перед стартом в украинской Премьер-лиге 29 июля, 11:04 Георгий Судаков (Фото:ФК Шахтер)

Георгий Судаков не сможет помочь «горнякам» в начале сезона УПЛ 2023/24 из-за аппендицита.

У себя в Instagram футболист написал, что расстроен, потому что не поможет Шахтеру в ближайших матчах. Однако Георгий отметил, что в этой ситуации нужно довериться Богу.

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«К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно… Новый план Бога, надо ему довериться! Дальше — больше», — написал Судаков.

Фото: Instagram Судакова

Напомним, что в субботу, 29 июля, «горняки» начнут сезон 2023/24 матчем против Металлиста 1925.

В прошлом сезоне в составе дончан во всех турнирах Судаков забил пять голов и отдал 11 голевых передач в 39 матчах.

Ранее сообщалось, что Георгий Судаков сменил игровой номер в Шахтере с восьмого на десятый.