«Я люблю Украину». Бразильский новичок Шахтера опубликовал патриотическое фото в Instagram

10 августа, 15:26
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Невертон (Фото:Instagram)

Невертон (Фото:Instagram)

Легионер «горняков» Невертон, который недавно присоединился к команде, оценил красоту столицы Украины.

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В своем Instagram футболист опубликовал фотографию, которую сделал во время вечерней прогулки по Майдану Независимости в Киеве.

Instagram Невертона
Фото: Instagram Невертона

Напомним, что Невертон выступал за молодежный состав Сан-Паулу, где за последние полтора года сыграл 24 матча, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с Шахтером рассчитан на пять лет.

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Ранее донецкий Шахтер объявил о подписании израильского защитника Става Лемкина.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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