18-летний игрок Шахтера пошел воевать за Украину 29 апреля, 11:23 Владимир Сегеда (Фото:ФК Шахтер)

Голкипер Шахтера Владимир Сегеда решил приостановить карьеру, чтобы защищать Украину. Футболист уже проходит подготовку в одном из учебных центров.



Владимир родился в Луганске, с детства занимался разными видами спорта — прыжками в воду, волейболом и футболом. После начала войны в 2014 году с семьей уехал в Сумы, тренировался в сумской Барсе, а дальше — в УФК Днепр, где сумел обратить на себя внимание Шахтера.

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В академии «горняков» зарекомендовал себя смелым и отважным голкипером, привлекался в команду U-19. После начала полномасштабного вторжения России в Украину парень был эвакуирован в Хорватию вместе с партнерами по академии. Однако вскоре принял осознанное решение вернуться в Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ.

«Я долго думал и принял для себя решение вернуться в Украину. Не могу просто так сидеть, когда в моей стране идет война. Никогда не думал о том, чтобы стать военным, но сейчас в этом нуждается моя Родина. Играть в футбол — мечта всей моей жизни, и я от нее не отказываюсь. После победы хотел бы вернуться в футбол», — говорит Владимир.

Фото: ФК Шахтер

Ранее мы писали, что под Бахмутом пропал без вести бывший футболист Шахтера.