Деньги за поражение. Мошенники хотят, чтобы Минай проиграл Днепру-1 матч УПЛ 12 мая, 18:14 Минай (Фото:ФК Шахтер)

Игрокам Миная перед матчем 26-го тура УПЛ против Днепра-1, звонят по телефону и предлагают деньги за поражение.

Об этом заявил главный тренер закарпатцев Владимир Шаран на странице клубного Facebook. По его словам, это происходит не впервые. Перед матчем с Шахтером неизвестные также предлагали футболистам Миная деньги за то, чтобы умышленно проиграли игру горнякам.

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«Второй раз за последние две недели нашим игрокам звонят неизвестные люди и предлагают играть нечестно. Звонки были в преддверии матча против Шахтера, а теперь перед Днепром-1. Предлагают футболистам деньги за поражение. Мы понимаем, что это не представители клубов. Судя по всему, это люди, которые зарабатывают на ставках или что-нибудь такое. Мы не знаем, кто они, но такие реалии современного футбола», — сказал Шаран.

Напомним, что матч 26-го тура УПЛ между Минаем и Днепром-1 начнется 15 мая в 13:00.

Недавно сообщалось, что VAR будет применяться на всех матчах Днепра-1 и Шахтера до конца сезона.

Ранее матч Миная и Шахтера закончился судейским скандалом.