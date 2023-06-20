Прогресс Зинченко и провал Мудрика. Игроки сборной Украины, выступающие в Англии, получили новый ценник
Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Украинские футболисты Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Илья Забарный узнали свою обновленную цену по версии Transfermarkt.
Вингер лондонского Челси, который перешел в стан «синих» за 100 млн евро, подешевел на 10 миллионов. Его трансферная цена упала с 60 млн до 50.
Александр Зинченко, выступающий за Арсенал, прибавил в цене на два миллиона. Сейчас футболист стоит 42 млн.
Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко подорожал на три миллиона — с 22 до 25.
Центральный защитник Борнмута Илья Забарный, который впечатлил клуб своей игрой против МЮ, подорожал с 18 до 20 миллионов.
Изменение стоимости Мудрика:
Изменение стоимости Зинченко:
Изменение стоимости Миколенко:
Изменение стоимости Забарного:
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко узнал свою цену после сезона в ОАЭ.