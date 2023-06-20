Прогресс Зинченко и провал Мудрика. Игроки сборной Украины, выступающие в Англии, получили новый ценник

20 июня, 16:31
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Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Украинские футболисты Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Виталий Миколенко и Илья Забарный узнали свою обновленную цену по версии Transfermarkt.

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Вингер лондонского Челси, который перешел в стан «синих» за 100 млн евро, подешевел на 10 миллионов. Его трансферная цена упала с 60 млн до 50.

Александр Зинченко, выступающий за Арсенал, прибавил в цене на два миллиона. Сейчас футболист стоит 42 млн.

Видео дня

Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко подорожал на три миллиона — с 22 до 25.

Центральный защитник Борнмута Илья Забарный, который впечатлил клуб своей игрой против МЮ, подорожал с 18 до 20 миллионов.

Изменение стоимости Мудрика:

transfermarkt
Фото: transfermarkt

Изменение стоимости Зинченко:

transfermarkt
Фото: transfermarkt

Изменение стоимости Миколенко:

transfermarkt
Фото: transfermarkt

Изменение стоимости Забарного:

transfermarkt
Фото: transfermarkt
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Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко узнал свою цену после сезона в ОАЭ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик Илья Забарный Виталий Миколенко

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