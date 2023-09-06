«На них обидится Пикфорд». Защитник Эвертона заставил одноклубников болеть за сборную Украины в матче против Англии

6 сентября, 09:07
Поделиться:
Миколенко (Фото:УАФ)

Миколенко (Фото:УАФ)

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что игроки Эвертона надеются на то, что команда Сергея Реброва сможет дать бой англичанам.

Читайте также:
Простой парень из Запорожья. Сидорчук трогательно попрощался с Динамо — видео

По словам Миколенко, его английские одноклубники откровенно сказали, что будут болеть за Украину в игре против сборной «трех львов». Футболист отметил, что это придает сил.

Видео дня

«Какмои одноклубники воспринимают этот матч? Не буду говорить кто, потому что на них обидится Джордан (Пикфорд — прим.), но мои одноклубники сказали, что будут болеть за меня. Это были именно англичане. И это мне придает сил», — сказал Миколенко УАФ.

Читайте также:
Нашли замену. Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчами с Англией и Италией

Напомним, что 9 сентября Украина во Вроцлаве примет Англию, а 12 сентября в Милане сыграет против Италии.

Ранее Виктор Леоненко жестко высмеял лидера сборной Украины перед матчем с англичанами.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Эвертон Сборная Англии Виталий Миколенко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X