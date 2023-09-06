«На них обидится Пикфорд». Защитник Эвертона заставил одноклубников болеть за сборную Украины в матче против Англии 6 сентября, 09:07 Миколенко (Фото:УАФ)

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что игроки Эвертона надеются на то, что команда Сергея Реброва сможет дать бой англичанам.

По словам Миколенко, его английские одноклубники откровенно сказали, что будут болеть за Украину в игре против сборной «трех львов». Футболист отметил, что это придает сил.

Видео дня

«Какмои одноклубники воспринимают этот матч? Не буду говорить кто, потому что на них обидится Джордан (Пикфорд — прим.), но мои одноклубники сказали, что будут болеть за меня. Это были именно англичане. И это мне придает сил», — сказал Миколенко УАФ.

Напомним, что 9 сентября Украина во Вроцлаве примет Англию, а 12 сентября в Милане сыграет против Италии.

Ранее Виктор Леоненко жестко высмеял лидера сборной Украины перед матчем с англичанами.