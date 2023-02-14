Футбольный жест доброй воли. Появилось видео драки между украинскими и российскими игроками в Турции 14 февраля, 15:19 Минай проводит сборы в Турции (Фото:ФК Минай via Facebook)

В Сети опубликовано видео драки между футболистами украинского клуба Минай и российской команды Шинник в турецком отеле Royal Seginus.



В телеграм-канале Бомбардир украинского журналиста Романа Бебеха появился ролик, снятый в коридоре гостиницы, где можно увидеть потасовку и крики.

Как сообщили в пресс-службе закарпатского клуба, инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, в одном из турецких отелей, где Минай проводит тренировочный сбор.

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«Бытовая ситуация привела к конфликту. Один из украинских футболистов сделал замечание россиянину, который некорректно вел себя по отношению к персоналу отеля. Россиянин был навеселе и откровенно хамил. Он не стал просить прощения и его избил футболист Миная…

Затем оркостанец привел одноклубников разбираться к представителям Миная. И этот разговор опять же привел к драке. Победа Миная! Драка происходила под музыку Допоможе ЗСУ! Утром в отеле на лицах россиян видны следы вчерашнего боя", — рассказал Роман Бебех.

По его словам, игроки российской команды собираются покинуть отель, пока Минай находится на тренировке. На драку отреагировал в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, который поздравил игроков Миная с «победой в кулачных боях».

7 февраля СМИ также сообщали, что нападающий сборной Украины и донецкого Шахтера Даниил Сикан во время сборов в Турции избил россиянина, пытавшегося его спровоцировать.