Флорентино Перес пообещал игрокам Реала рекордные бонусы за победу на КЧМ-2025

4 июля, 22:13
Лука Модрич и Андрей Лунин играют в Реале (Фото: Reuters)

Футболисты мадридского Реала могут заработать серьезные премиальные за клубный чемпионат мира 2025 года.

Как сообщает AS, президент Реала Флорентино Перес пообещал каждому игроку по одному миллиону евро за триумф на КЧМ-2025.

Отмечается, что это самые большие бонусы за «короткий турнир» в истории мадридского клуба.

Перес дал понять, что клубный чемпионат мира — не товарищеский предсезонный тур, а соревнование почти на уровне Лиги чемпионов.

В Реале КЧМ-2025 рассматривают как «стратегический турнир», о чем игрокам регулярно напоминают.

Напомним, Реал дошел до четвертьфинала клубного чемпионата мира, где сыграет против Боруссии Дортмунд. Матч состоится в субботу, 5 июля, начало в 23:00 по Киеву.

За мадридский клуб выступает украинский вратарь Андрей Лунин, который является дублером бельгийца Тибо Куртуа.

Мы писали, что Боруссия Дортмунд стала последним участником четвертьфинала клубного чемпионата мира после победы над командой Серхио Рамоса.

