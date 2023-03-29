За футболку Месси готовы были драться 23 игрока и тренер: кто сорвал джекпот 29 марта, 19:51 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Сборная Кюрасао сыграла товарищеский матч с чемпионами мира. Еще до матча главной мечтой игроков этого крохотного острова было не сыграть достойно, а заполучить футболку Лионеля Месси.

Аргентина разгромила Кюрасао — 7:0. Месси сделал хет-трик и стал третьим футболистом в истории, кто забил более 100 голов за национальную сборную.

Давая интервью одному из местных изданий, капитан Кюрасао Куко Мартина признался, что они были готовы даже подраться между собой за право получить футболку Лионеля. Более того, тренер Кюрасао Ремко Бисентини также заявил, что претендует на экипировку аргентинца.

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«Думаю, Месси отдаст мне свою футболку после игры», — говорил Бисентини на пресс-конференции.

Однако у Лионеля была лишь одна футболка и он ее подарил вратарю Элою Руму.

Curaçao’s Eloy Room receives a piece of football history with Lionel Messi’s 100th Argentina goal shirt 😍 pic.twitter.com/VgaAzA1Mv9 — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 29, 2023

«Месси сказал, что я совершил несколько отличных сейвов. Я никогда не сниму его футболку. Буду спать в ней», — передает слова голкипера BT Sport.

Рум получил футболку Месси / Фото: instagram.com/eloyroom

Напомним, что Лионель Месси подарил игрокам сборной Аргентины золотые iPhone 14 в честь победы на чемпионате мира

