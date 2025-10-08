«Один из самых бездарных в футболе». Довбика грубо раскритиковали из-за неудачной игры за Рому

Известный журналист дал интервью Retesport, где назвал нападающего сборной Украины «ничтожеством в атаке».

«Рома в надежных руках замечательного тренера, как Гасперини, но я не понимаю, почему он продолжает настаивать на этом украинском ничтожестве в атаке: это один из величайших бездарей в мировом футболе. Когда он выходит на поле, то становится первым защитником соперников. Если бы у Ромы был настоящий центральный нападающий, она уже единолично возглавляла бы Серию А. Довбик — это общественная опасность, нечто ужасное», — сказал Моуре.

Напомним, украинский форвард проводит свой второй сезон за Рому. В текущей кампании на клубном уровне Артем отметился одним забитым мячом и ассистом, провел 7 игр (258 минут суммарно).

Ранее в Серии А нападающий ассистом помог Роме победить Фиорентину. А до этого Довбик дважды подряд не забил пенальти в Лиге Европы: Рома минимально проиграла Лиллю.