Звездный футболист после скандального расставания с женой начал встречаться с известной актрисой — СМИ
Мауро Икарди (Фото:Мауро Икарди via Instagram)
Звездный аргентинский футболист Мауро Икарди, выступающий за стамбульский Галатасарай, после скандального расставания со своей женой Вандой Нарой начал встречаться с известной турецкой актрисой Деврим Озкан, сообщает Marca.
В Сети было опубликовано фото, на котором 29-летний нападающий стоит вместе с одноклубником Лукасом Торрейрой и еще несколькими людьми. Среди них была замечена и Озкан.
При этом на снимке было видно, как Мауро и Деврим держали друг друга за пальцы. Также появлялась информация, что актриса посетила несколько последних матчей Галатасарая.
Озкан исполнилось 24 года, она является одной из самых многообещающих актрис Турции. У себя на родине Деврим пользуется большим успехом.
Интересно, что ранее саму Нару запечатлели во время поцелуя с известным рэпером L-Gante.
Сообщалось, что Икарди после скандала со своей изменой жене сменил имидж, покрасив волосы в белый цвет.