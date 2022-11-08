Звездный футболист после скандального расставания с женой начал встречаться с известной актрисой — СМИ 8 ноября, 13:00 Мауро Икарди (Фото:Мауро Икарди via Instagram)

Звездный аргентинский футболист Мауро Икарди, выступающий за стамбульский Галатасарай, после скандального расставания со своей женой Вандой Нарой начал встречаться с известной турецкой актрисой Деврим Озкан, сообщает Marca.

В Сети было опубликовано фото, на котором 29-летний нападающий стоит вместе с одноклубником Лукасом Торрейрой и еще несколькими людьми. Среди них была замечена и Озкан.

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При этом на снимке было видно, как Мауро и Деврим держали друг друга за пальцы. Также появлялась информация, что актриса посетила несколько последних матчей Галатасарая.

Фото: Marca

Озкан исполнилось 24 года, она является одной из самых многообещающих актрис Турции. У себя на родине Деврим пользуется большим успехом.

Интересно, что ранее саму Нару запечатлели во время поцелуя с известным рэпером L-Gante.

Сообщалось, что Икарди после скандала со своей изменой жене сменил имидж, покрасив волосы в белый цвет.

