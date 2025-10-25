Украли роскошные часы. Легендарного футболиста дерзко ограбили в собственном доме

В Испании бывший чемпион мира и Европы Икер Касильяс попал в неприятную ситуацию.

Как пишет Cope, из дома легендарного голкипера украли пять дизайнерских часов общей стоимостью в десятки тысяч евро. Полиция уже задержала двух человек, среди которых домохозяйка и охранник Касильяса.

Они якобы пыталась обмануть экс-футболиста, заменив оригинальные часы дешевыми подделками, а затем хотели сбежать из страны. Сейчас двое из пяти похищенных часов были возвращены.

«Детали дела пока расследуются, и полиция работает над выяснением всех обстоятельств», — заявили представители правоохранительных органов.

Напомним, Икер Касильяс в Испании выступал за Реал в течение 1999−2015 годов, трижды выиграв Лигу чемпионов за это время. После этого он перешел в Порту. В 2019-м вратарь пережил инфаркт, а через год принял решение завершить карьеру.

