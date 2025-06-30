Экс-футболист сборной Испании начал тренерскую карьеру в 32 года

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый клуб легендарного хавбека выступает в Терсере RFEF — пятом по силе дивизионе испанского футбола.

Муньяин является одним из самых знаковых игроков в истории Атлетика. С 2009 до 2024 года он провел 560 официальных матчей за клуб, в которых забил 76 голов и отдал 54 ассиста. С Атлетиком он выиграл Кубок Испании и дважды Суперкубок.

Последней командой Муньяина как игрока был аргентинский Сан-Лоренцо, к которому он присоединился осенью 2024 года. За полгода в аргентинской команде Икер сыграл 26 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.

Также на его счету два матча за сборную Испании.

