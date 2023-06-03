Невероятный удар: Игрок Манчестер Сити забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии — видео

3 июня, 17:55
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Илкай Гюндоган (Фото:Reuters/Paul Childs)

Илкай Гюндоган (Фото:Reuters/Paul Childs)

Манчестер Сити встречается с Манчестер Юнайтед в рамках финала Кубка Англии.

Уже на старте поединка немецкий полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган открыл счет на 13-й секунде.

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Футболист воспользовался скидкой Кевина де Брюйне и ударом с лету пробил точно под перекладину.

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Отметим, что это самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии, который проводится с 1871 года.

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Предыдущий рекорд принадлежал бывшему игроку Эвертона Луи Саа, который забил на 25-й секунде финала Кубка Англии 2008/09 в матче против Челси (1:2).

Ранее сообщалось, что Мудрик вошел в рейтинг самых провальных трансферов сезона.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

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