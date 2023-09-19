«Будет стоить больших денег». Журналист назвал имя будущей украинской звезды футбола 19 сентября, 16:26 Илья Квасница (Фото:ФК Рух)

Украинский журналист Игорь Цыганык засыпал комплиментами нападающего львовского Руха Илью Квасницу.

По словам Цыганика, футболист является открытием чемпионата и скоро будет стоить огромных денег.

«Меня приятно удивил молодой форвард Руха Илья Квасница. Я думаю, что это открытие чемпионата. Старта чемпионата так точно.

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Думаю это тот футболист, который может стоить достаточно большие деньги", — сказал Цыганык в своем YouTube-проекте.

Отметим, что в этом сезоне в УПЛ Квасница забил три гола, сыграв шесть матчей в футболке львовской команды.

Ранее сообщалось, что 16-летний вратарь Руха Александр Харечко мог перебраться в юношескую команду Ювентуса.