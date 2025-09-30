Ворота испанской команды защищал украинский футболист Илья Волошин.

Ему удалость отразить пенальти на 23-й минуте игры, выполнив классный сейв.

18-летний украинец провел дебютный матч в Юношеской лиге УЕФА. В целом же это второй поединок для него в составе Реала U-19 в официальном матче.

Дебютировал Илья в субботу, 27 сентября, в матче испанского чемпионата против Унионистас де Саламанка (2:1).

Волошин выступает в Испании с сентября 2022 года. В местном чемпионате он играл за Новелду и юношескую команду Райо Махадаонды в третьем дивизионе Испании. В мадридский Реал он перешел в феврале прошлого года.

