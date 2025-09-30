Украинский вратарь отбил пенальти в своем дебютном матче за Реал в Юношеской лиге УЕФА — видео
Илья Волошин отбил пенальти в Юношеской лиге УЕФА (Фото: instagram.com/illia33)
В рамках второго тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА Реал разгромил Кайрат — 4:1.
Ворота испанской команды защищал украинский футболист Илья Волошин.
Ему удалость отразить пенальти на 23-й минуте игры, выполнив классный сейв.
18-летний украинец провел дебютный матч в Юношеской лиге УЕФА. В целом же это второй поединок для него в составе Реала U-19 в официальном матче.
Дебютировал Илья в субботу, 27 сентября, в матче испанского чемпионата против Унионистас де Саламанка (2:1).
Волошин выступает в Испании с сентября 2022 года. В местном чемпионате он играл за Новелду и юношескую команду Райо Махадаонды в третьем дивизионе Испании. В мадридский Реал он перешел в феврале прошлого года.
Напомним, что Атлетико разгромил Реал в мадридском дерби с семью голами.