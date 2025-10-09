Более 8 млн просмотров. ПСЖ показал забавное видео с Забарным, которое завирусилось в сети

Защитник сборной Украины Илья Забарный продолжает адаптироваться в ПСЖ после перехода в летнее трансферное окно.

Пресс-служба парижан опубликовала видео в Tik-Tok.

Героями ролики стали Забарный и его грузинский одноклубник Хвича Кварацхелия.

В видео показан первый гол Забарного в новом клубе, а также его невероятное спасение в подкате в матче против Барселоны (2:1).

Видео собрало более 8 миллионов просмотров, а также почти 900 тысяч лайков.

В текущем сезоне Илья провел восемь матчей за ПСЖ, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что во Франции впечатлены игрой Забарного против Барселоны в Лиге чемпионов.