Более 8 млн просмотров. ПСЖ показал забавное видео с Забарным, которое завирусилось в сети

9 октября, 10:05
Поделиться:
Илья Забарный — игрок ПСЖ (Фото: ФК ПСЖ)

Илья Забарный — игрок ПСЖ (Фото: ФК ПСЖ)

Защитник сборной Украины Илья Забарный продолжает адаптироваться в ПСЖ после перехода в летнее трансферное окно.

Читайте также:
«Было страшно». В Лондоне фаната Ливерпуля выгнали с работы — водитель автобуса спровоцировал хаос на дороге — видео

Пресс-служба парижан опубликовала видео в Tik-Tok.

Героями ролики стали Забарный и его грузинский одноклубник Хвича Кварацхелия.

В видео показан первый гол Забарного в новом клубе, а также его невероятное спасение в подкате в матче против Барселоны (2:1).

Реклама

@psg 6️⃣ 🤲 7️⃣ #PSG #67 #DankMeme #SportsTikTok ♬ original sound - scukash

Видео собрало более 8 миллионов просмотров, а также почти 900 тысяч лайков.

Читайте также:
Забарный забил дебютный гол за ПСЖ — видео

В текущем сезоне Илья провел восемь матчей за ПСЖ, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что во Франции впечатлены игрой Забарного против Барселоны в Лиге чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Илья Забарный

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies