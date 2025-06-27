Английский клуб определил трансферную стоимость украинского футболиста, которого хочет приобрести победитель Лиги чемпионов

Английский Борнмут готов отпустить украинского защитника Илью Забарного , если получит за трансфер 70 миллионов евро, сообщает журналист Лука Бендони.

По информации источника, все потенциальные покупатели уже проинформированы о финансовых требованиях Борнмута.

Главным претендентом на 22-летнего украинца считается ПСЖ, который в этом году выиграл Лигу чемпионов. Ранее была информация, что французский гранд готов выложить 60 миллионов за Забарного, а сам Илья вроде бы уже согласовал условия личного контракта с парижанами до 2030 года.

Реклама

Илья перешел в «Борнмут» из киевского Динамо в январе 2023 года. Его контракт с английским клубом действует до лета 2028-го. В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной Украины Алексей Михайличенко посоветовал Забарному не переходить в ПСЖ.