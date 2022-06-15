Футболист сборной Украины попал в список номинантов на приз лучшему молодому игроку Европы

15 июня, 16:07
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Илья Забарный второй год подряд претендует на награду (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Илья Забарный второй год подряд претендует на награду (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Илья Забарный попал в список номинантов на приз лучшему молодому игроку Европы — Golden boy-2022.

Об этом сообщает издание итальянское Tuttosport, вручающее награду с 2003 года.

19-летний Забарный второй год подряд попадает в список номинантов на приз. Также в прошлом году на награду претендовали голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубина и полузащитник «горняков» Михаил Мудрик.

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На приз могут претендовать футболисты, которым еще не исполнился 21 год.

Всего на награду претендуют 100 футболистов.

Ознакомиться со списком претендентов и проголосовать за Забарного можно по этой ссылке.

В 2021 году лучшим молодым игроком Европы был в полузащитник Барселоны Педри.

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Теги:   Футбол Сборная Украины ФК Динамо (Киев)

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