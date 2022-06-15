Футболист сборной Украины попал в список номинантов на приз лучшему молодому игроку Европы
Илья Забарный второй год подряд претендует на награду (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)
Футболист сборной Украины и киевского Динамо Илья Забарный попал в список номинантов на приз лучшему молодому игроку Европы — Golden boy-2022.
Об этом сообщает издание итальянское Tuttosport, вручающее награду с 2003 года.
19-летний Забарный второй год подряд попадает в список номинантов на приз. Также в прошлом году на награду претендовали голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубина и полузащитник «горняков» Михаил Мудрик.
На приз могут претендовать футболисты, которым еще не исполнился 21 год.
Всего на награду претендуют 100 футболистов.
Ознакомиться со списком претендентов и проголосовать за Забарного можно по этой ссылке.
В 2021 году лучшим молодым игроком Европы был в полузащитник Барселоны Педри.
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