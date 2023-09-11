«Они не верили в наш успех». Защитник сборной Украины рассказал о поддержке одноклубников перед матчем с Англией 11 сентября, 22:22 Сборная Украины (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Игрок главной команды страны и английского Борнмута Илья Забарный поделился впечатлениями от игры против сборной «трех львов» (1:1).

Украинский защитник рассказал, что получил поздравления от фанов «вишен» после ничьей с Англией.

«Да, это был хороший матч, мы сделали большое дело, выложились на максимум. Сейчас настроение хорошее, готовимся к Италии.

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Что касается фанатов Борнмута, то они поздравили меня с хорошей игрой, пожелали успехов и сказали, что ждут еще побед".

Забарный также добавил, что одноклубники из Борнмута не верили, что Украина сможет остановить фаворитов группы.

«Игроки Борнмута желали мне удачи перед Англией, но говорили, что шансов нет. В начале сезона в АПЛ у нас были тяжелые матчи, хорошие соперники. Очень хорошо, что я начал играть, набирать кондиции, уверенность.

Думаю, все, кто играли в АПЛ, понимают, что это за уровень и что он может дать игроку, какая там интенсивность. Это очень положительный момент для сборной. Хотелось бы видеть больше украинских игроков в АПЛ", — сказал Забарный на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Украины сенсационно сыграла вничью против Англии в отборочном матче на Евро-2024. А во вторник, 12 сентября, команда Сергея Реброва встретится с Италией на Сан-Сиро.

Ранее Сергей Ребров заявил, что Андрей Ярмоленко имеет большие шансы сыграть против Италии.