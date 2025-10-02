Илья Забарный вместе со своей супругой Ангелиной (Фото: instagram.com/angelina.zabarna)

В рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов Барселона в домашнем поединке принимала ПСЖ .

Каталонцы вышли вперед на 19-й минуте благодаря голу Торреса, однако хозяева поля могли открывать счет ранее.

Ферран получил передачу от Ямаля, обыграл вратаря и пробил по пустым воротам. ПСЖ от гола спас украинский футболист Илья Забарный, который в подкате вынес мяч.

Ангелина Забарная, жена защитника, отреагировала на спасение. Девушка на своей странице в Instagram опубликовала пост и добавила надпись": Заба в огне".

Отметим, что Маюлю и Рамуш принесли ПСЖ победу над Барселоной.

Напомним, что в прошедшем туре чемпионата Франции Забарный отметился дебютным голом в составе ПСЖ. Тренер команды оценил первый гол украинца за ПСЖ.