«Заба в огне»: жена Забарного отреагировала на безумное спасение украинца в матче ПСЖ и Барселоны — фото
Илья Забарный вместе со своей супругой Ангелиной (Фото: instagram.com/angelina.zabarna)
В рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов Барселона в домашнем поединке принимала ПСЖ.
Каталонцы вышли вперед на 19-й минуте благодаря голу Торреса, однако хозяева поля могли открывать счет ранее.
Ферран получил передачу от Ямаля, обыграл вратаря и пробил по пустым воротам. ПСЖ от гола спас украинский футболист Илья Забарный, который в подкате вынес мяч.
Ангелина Забарная, жена защитника, отреагировала на спасение. Девушка на своей странице в Instagram опубликовала пост и добавила надпись": Заба в огне".
Отметим, что Маюлю и Рамуш принесли ПСЖ победу над Барселоной.
Напомним, что в прошедшем туре чемпионата Франции Забарный отметился дебютным голом в составе ПСЖ. Тренер команды оценил первый гол украинца за ПСЖ.