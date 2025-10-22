«Беспокоят некоторые моменты»: тренер ПСЖ отреагировал на удаление Забарного в первом тайме матча Лиги чемпионов

В этой игре Илья Забарный стал антигероем первого тайма, допустив два пенальти и был удален на 37-й минуте.

После победной игры главный тренер парижан Луис Энрике отреагировал на красную карточку украинского защитника и результативное выступление своей команды в Лиге чемпионов.

«Я, как всегда, стараюсь видеть все положительное, но в то же время меня беспокоят некоторые моменты. Это был немного странный матч, потому что мы пропустили голы, пенальти, а также Илья Забарный был удален с поля. Нужно уметь справляться с такими моментами, и я считаю, что игроки сыграли очень хорошо, с амбициями. Приятно видеть наших болельщиков на выезде, мы постоянно чувствуем их поддержку и стремимся быть на том же уровне, что и они.

Приятно смотреть, как эта команда играет в футбол. Приятно видеть, что Усман Дембеле вернулся на поле, приятно видеть, как его партнеры по команде дают ему решающие пасы, как это сделал Брэдли Баркола. Я думаю, что менталитет, который мы имеем как команда, прекрасен, его можно видеть каждый день на тренировках, и для нас это настоящее удовольствие. Мы стремимся продолжать, у нас очень высокие цели, и в то же время мы гордимся тем, что видим, как эта команда играет в футбол", — цитирует Энрике клубная пресс-служба.

Отметим, что Илья Забарный стал игроком французского клуба в августе 2025-го. С тех пор он провел 10 игр и забил один гол за парижан.

Добавим, что после трех туров Лиги чемпионов на счету команды Луиса Энрике девять очков, они сейчас занимают первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

