Забарный вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мира — лидер рейтинга стоит более 100 миллионов

1 июля, 09:41
Поделиться:
Илья Забарный — основной центральный защитник английского Борнмута (Фото: УАФ)

Илья Забарный — основной центральный защитник английского Борнмута (Фото: УАФ)

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг, куда вошел футболист сборной Украины.

Читайте также:
Семикратный победитель Лиги чемпионов хочет подписать игрока сборной Украины — тренер одобрил трансфер

Футболист Борнмута Илья Забарный разместился на шестой позиции. Ориентировочная стоимость 22-летнего футболиста составляет 67,1 млн евро.

Лидером списка стал защитник испанской Барселоны Пау Кубарси, которого оценили в 109,6 млн евро.

Реклама

В тройку самых дорогих попали Пьеро Инкапье из немецкого Байера и новичок мадридского Реала Дин Хейсен.

Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира по версии CIES:

  1. Пау Кубарси (Барселона) — 109,6 миллиона евро;
  2. Пьеро Инкапье (Байер) — 88,5 миллиона;
  3. Дин Хейсен (Реал Мадрид) — 85 миллионов;
  4. Леви Колвилл (Челси) — 83,1 миллиона;
  5. Вильям Салиба (Арсенал) — 79 миллионов;
  6. Илья Забарный (Борнмут) — 67,1 миллиона;
  7. Виллиан Пачо (ПСЖ) — 65,5 миллиона;
  8. Алессандро Бастони (Интер) — 63,4 миллиона;
  9. Мурилло (Ноттингем Форест) — 60,3 миллиона;
  10. Габриэл Магальяйнс (Арсенал) — 59,9 миллиона.

Напомним, что Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.

Читайте также:
«Провел блестящий турнир»: легенда Челси посоветовал клубу купить лидера сборной Украины

В сезоне-2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо претендует на престижную награду в Европе.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Илья Забарный ФК Борнмут Сборная Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies