Футболист Борнмута Илья Забарный разместился на шестой позиции. Ориентировочная стоимость 22-летнего футболиста составляет 67,1 млн евро.

Лидером списка стал защитник испанской Барселоны Пау Кубарси, которого оценили в 109,6 млн евро.

В тройку самых дорогих попали Пьеро Инкапье из немецкого Байера и новичок мадридского Реала Дин Хейсен.

Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира по версии CIES:

Пау Кубарси ( Барселона) — 109,6 миллиона евро; Пьеро Инкапье ( Байер) — 88,5 миллиона; Дин Хейсен ( Реал Мадрид) — 85 миллионов; Леви Колвилл ( Челси) — 83,1 миллиона; Вильям Салиба ( Арсенал) — 79 миллионов; Илья Забарный ( Борнмут) — 67,1 миллиона; Виллиан Пачо ( ПСЖ) — 65,5 миллиона; Алессандро Бастони ( Интер) — 63,4 миллиона; Мурилло ( Ноттингем Форест) — 60,3 миллиона; Габриэл Магальяйнс ( Арсенал) — 59,9 миллиона.

Напомним, что Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.

В сезоне-2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо претендует на престижную награду в Европе.