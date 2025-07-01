Забарный вошел в десятку самых дорогих центральных защитников мира — лидер рейтинга стоит более 100 миллионов
Илья Забарный — основной центральный защитник английского Борнмута (Фото: УАФ)
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг, куда вошел футболист сборной Украины.
Футболист Борнмута Илья Забарный разместился на шестой позиции. Ориентировочная стоимость 22-летнего футболиста составляет 67,1 млн евро.
Лидером списка стал защитник испанской Барселоны Пау Кубарси, которого оценили в 109,6 млн евро.
В тройку самых дорогих попали Пьеро Инкапье из немецкого Байера и новичок мадридского Реала Дин Хейсен.
Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира по версии CIES:
- Пау Кубарси (Барселона) — 109,6 миллиона евро;
- Пьеро Инкапье (Байер) — 88,5 миллиона;
- Дин Хейсен (Реал Мадрид) — 85 миллионов;
- Леви Колвилл (Челси) — 83,1 миллиона;
- Вильям Салиба (Арсенал) — 79 миллионов;
- Илья Забарный (Борнмут) — 67,1 миллиона;
- Виллиан Пачо (ПСЖ) — 65,5 миллиона;
- Алессандро Бастони (Интер) — 63,4 миллиона;
- Мурилло (Ноттингем Форест) — 60,3 миллиона;
- Габриэл Магальяйнс (Арсенал) — 59,9 миллиона.
Напомним, что Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.
В сезоне-2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.
