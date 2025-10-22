«Немного раздражает». Во Франции озвучили главную проблему Забарного после удаления в игре Лиги чемпионов

В составе парижан с первых минут на поле вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который привез два пенальти, а на 37-й минуте был удален из-за нарушения против соперника.

Реклама

Бывшая защитница ПСЖ Лор Булло, которая ныне работает экспертом, критически высказалась относительно удаления Забарного. По ее мнению, украинец не умеет проигрывать и соревнуется даже в тех дуэлях, где нет смысла этого делать.

«Что немного раздражает в Забарном, так это то, что он отказывается проигрывать дуэли. Иногда, в некоторых эпизодах, необходимо отказаться от продолжения борьбы, чтобы не ухудшить свое положение. Есть риск сделать себе хуже, ведь можно получить красную карточку.

Илья увидел, что противник его опережает, но продолжил навязывать физическую борьбу. В любом случае дуэль была проиграна. Я думаю, Забарный не умеет проигрывать", — цитирует Лор Footmercato.

Отметим, что Илья Забарный стал игроком французского клуба в августе 2025-го. С тех пор он провел 10 игр и забил один гол за парижан.

Добавим, что после трех туров Лиги чемпионов на счету команды Луиса Энрике девять очков, они сейчас занимают первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее тренер ПСЖ отреагировал на удаление Забарного в первом тайме матча Лиги чемпионов.