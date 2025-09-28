«Какое же это чувство»: Забарный обратился к фанатам после первого гола за ПСЖ

28 сентября, 10:32
Илья Забарный забил за ПСЖ (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Илья Забарный забил за ПСЖ (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В рамках шестого тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл Осер — 2:0.

Украинский защитник Илья Забарный забил дебютный гол в составе парижской команды.

Футболист после игры поделился своими эмоциями с фанатами, выложив пост на своей странице в Instagram.

«Первый дома… и какое же это чувство», — написал Забарный.

В составе ПСЖ украинец провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ идет на первом месте, имея в своем активе 15 баллов за шесть игр.

Напомним, что тренер Забарного оценил дебютный гол украинца за ПСЖ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Илья Забарный Чемпионат Франции

