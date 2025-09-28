«Какое же это чувство»: Забарный обратился к фанатам после первого гола за ПСЖ
Илья Забарный забил за ПСЖ (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
В рамках шестого тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл Осер — 2:0.
Украинский защитник Илья Забарный забил дебютный гол в составе парижской команды.
Футболист после игры поделился своими эмоциями с фанатами, выложив пост на своей странице в Instagram.
«Первый дома… и какое же это чувство», — написал Забарный.
В составе ПСЖ украинец провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ идет на первом месте, имея в своем активе 15 баллов за шесть игр.
