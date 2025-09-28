«Так горжусь»: жена Забарного мило отреагировала на дебютный гол любимого за ПСЖ — фото

28 сентября, 14:47
Ангелина Забарная поддержала мужа (Фото: instagram.com/angelina.zabarna)

В рамках шестого тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл Осер — 2:0.

Украинский защитник парижан Илья Забарный отметился дебютным голом в составе команды.

Жена футболиста Ангелина Забарная отреагировала на первый гол мужа за новый клуб.

Ангелина присутствовала на Парк де Пренс, где поддерживала своего возлюбленного.

«Так горжусь», — написала девушка и опубликовала видео в Instagram-stories.

В составе ПСЖ украинец провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ идет на первом месте, имея в своем активе 15 баллов за шесть игр.

Напомним, что тренер Забарного оценил дебютный гол украинца за ПСЖ.

