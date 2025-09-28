«С опытом и характером»: тренер Забарного оценил дебютный гол украинца за ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался про победу над Осером (2:0) в рамках шестого тура чемпионата Франции.

Наставник команды похвалил украинского футболиста Илью Забарного, который забил первый гол в составе парижан.

«Все, что мы видели в нем, мы и получили.

Это очень молодой игрок, но уже с опытом, с характером, мы рады, что он у нас есть. Он сыграл на очень высоком уровне", — приводит слова тренера L’Equipe.

После шести сыгранных матчей ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 15 очками. В предыдущем туре команда Луиса Энрике уступила Марселю со счетом 0:1.

Отметим, что Забарный высказался о своем дебютном голе за ПСЖ.