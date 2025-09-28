«Лучшая команда в мире»: Забарный высказался о своем дебютном голе за ПСЖ

В составе парижской команды забил украинский защитник Илья Забарный. Для футболиста это первый гол в составе ПСЖ после перехода из Борнмута.

Забарный признался, что доволен тем фактом, что забил свой первый гол на домашнем стадионе парижан.

Реклама

«Важно снова двигаться вперед. Я очень рад, что забил свой первый гол на Парк де Пренс. Мы должны продолжать двигаться к нашим целям, сегодня мы это показали».

Илья высказался о том, что Усман Дембеле выиграл Золотой мяч-2025.

«Для Усмана это невероятно, и он заслуживает этого на 100%. Это очень хорошее ощущение для всех нас. Травмы случаются. Мы очень хорошая команда, каждый может помочь. Я думаю, что мы — лучшая команда в мире», — приводит слова украинца Footmercato.

Читайте также: Во Франции бывшего тренера Шахтера дисквалифицировали после сенсационной победы над ПСЖ

После шести сыгранных матчей ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 15 очками. В предыдущем туре команда Луиса Энрике уступила Марселю со счетом 0:1.

Следующий матч парижане сыграют 1 октября против Барселоны в Лиге чемпионов.