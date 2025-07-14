Защитник Борнмута Илья Забарный планирует в это летнее межсезонье перейти в ПСЖ, если во французской команде не будет российского голкипера Матвея Сафонова.

Об этом информируют журналисты проекта ТаТоТаке.

Якобы в парижском клубе пообещали это условие выполнить, то есть с представителем страны-агрессора разорвут контракт или его отдадут в аренду, если в команде будет украинец.



В то же время сообщается, что ПСЖ и Илья уже договорились о личных условиях контракта, все шло к трансферу, но появился Ньюкасл, который предложил за 22-летнего украинца 70 миллионов евро — на 10 больше, чем парижане. Вероятно, даже 70 млн + бонусы.

Борнмут должен перечислить Динамо 20% от следующего трансфера Забарного и 5% за его воспитание.



Напомним, что Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.



В сезоне-2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.

