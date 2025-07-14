Забарный готов перейти в ПСЖ при одном условии — журналист
Илья Забарный — футболист сборной Украины и Борнмута (Фото: УАФ)
Защитник Борнмута Илья Забарный планирует в это летнее межсезонье перейти в ПСЖ, если во французской команде не будет российского голкипера Матвея Сафонова.
Об этом информируют журналисты проекта ТаТоТаке.
Якобы в парижском клубе пообещали это условие выполнить, то есть с представителем страны-агрессора разорвут контракт или его отдадут в аренду, если в команде будет украинец.
В то же время сообщается, что ПСЖ и Илья уже договорились о личных условиях контракта, все шло к трансферу, но появился Ньюкасл, который предложил за 22-летнего украинца 70 миллионов евро — на 10 больше, чем парижане. Вероятно, даже 70 млн + бонусы.
Борнмут должен перечислить Динамо 20% от следующего трансфера Забарного и 5% за его воспитание.
Напомним, что Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского Динамо в январе 2023 года. Английский клуб тогда заплатил за украинца 22,7 млн евро.
В сезоне-2024/25 Илья провел 39 матчей во всех турнирах за Борнмут, в которых сделал одну результативную передачу.
