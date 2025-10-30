«Его наказали»: во Франции назвали главную проблему Забарного, который вперые сыграл на новой позиции

В 10-м туре чемпионата Франции ПСЖ неожиданно потерял очки в матче против Лорьяна (1:1).

В этой игре центрбек Илья Забарный впервые в клубной карьере сыграл на позиции правого защитника.

Единственный гол Лорьянта пришел в ворота чемпионов Франции после того, как украинца накрутили на фланге. В результате французские СМИ критически оценили игру защитника ПСЖ на новой позиции.



«Итак, именно его „наказали“ и он оказался на позиции правого защитника в отсутствие Ашрафа Хакими. Луис Энрике, несомненно, стремился создать Маркиньосу комфортные условия для возвращения в основу. Украинец, который в последнее время переживает сложный период, ничего не показал в атаке, что неудивительно, и его очень легко обыграл Куасси во время гола Лорьяна, что стало ошибочным решением», — говорится в обзоре Lequipe.

Реклама

В то же время в Le Parisien назвали главную проблему Забарного, из-за которой он не может показать лучшую игру в матчах за ПСЖ.

«Матчи начинают выглядеть одинаково для украинца, который снова продемонстрировал недостаток остроты в равной игре, где Куасси перехитрил его и мощно прострелил перед воротами Шевалье (1:1, 51-я минута). Он играл на гибридной позиции (правый полуцентральный, правый защитник), что, несомненно, будет подпитывать дискуссии», — говорится в материале.

Отметим, за 90 минут на поле Забарный трижды вынес мяч из собственной штрафной и выиграл позиционную борьбу с соперником (одну верховую), а также отдал 101 точную передачу из 103 попыток (98% точности).

23-летний Илья Забарный в этом сезоне провел 12 матчей и забил один гол.

Сейчас ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, опережая Ланс на два очка. Следующую игру парижане проведут 1 ноября дома против Ниццы.

Ранее мы писали, что Яремчук сделал громкое заявление после роскошного гола в Кубке Греции.