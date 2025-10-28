Комплекс занимает более 3 800 квадратных метров и состоит из трех отдельных резиденций, имеет внутренний и внешний бассейны, тренажерный зал и многочисленные зоны отдыха класса «люкс». Рядом проживают другие игроки Барселоны — Алехандро Бальде и Рональд Араухо, пишет Marca.

Стоимость недвижимости составляет около 14 миллионов евро. Основной дом, который этим летом уже был продан за более чем три миллиона евро, станет новой резиденцией Ямаля. Футболист планирует превратить его в современный спортивный центр с собственным залом, тренером, физиотерапевтом, зонами для отдыха и усиленной системой безопасности.

Бывшее поместье Пике и Шакиры / Фото: Google Maps

Дом спроектировала архитектор Мирея Адметльер в 2012 году для семьи Пике и Шакиры.

Пике и Шакира развелись в 2022 году. У бывших супругов двое детей — сыновья Саша и Милан, которые после их расставания переехали из Испании в США вместе со своей мамой.

