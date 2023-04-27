Что оно означает? Имя легендарного Пеле включили в словарь португальского языка

27 апреля, 11:42
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Пеле — трехкратный чемпион мира (Фото:Пеле via Instagram)

Пеле — трехкратный чемпион мира (Фото:Пеле via Instagram)

Имя легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле включили в словарь португальского языка.

Об этом сообщает официальный аккаунт Пеле в Twitter.

Пеле будет использоваться как синоним слова «лучший».

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«Король официально в словаре! Он — Пеле в баскетболе. Она — Пеле в теннисе. Выражение, которое уже использовалось для обозначения лучшего в своем деле, теперь увековечено на страницах словаря! Вместе мы вошли в историю и ввели имя короля футбола в нашу португальский язык. Пеле означает „лучший“», — говорится в публикации.

Видео дня

https://twitter.com/Pele/status/1651260443799814145

Пеле умер 29 декабря 2022 года после продолжительной борьбы с раком толстой кишки.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Бразилия Пеле

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