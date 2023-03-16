Был единственным кандидатом. Президента ФИФА переизбрали на новый срок 16 марта, 16:44 Инфантино переизбран до 2027 года (Фото:ФИФА)

Джанни Инфантино переизбрали на должность президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Решение было принято во время 73-го Конгресса ФИФА в Руанде в четверг, 16 марта, сообщает официальный сайт организации.

Переизбрание 52-летнего функционера поддержало большинство представителей Конгресса ФИФА.

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Инфантино будет находиться в должности президента ФИФА до 2027 года.

Примечательно, что Инфантино являлся единственным кандидатом на выборах.

«Быть президентом ФИФА — это невероятная честь, невероятная привилегия, а также большая ответственность. Я действительно поражен и тронут вашей поддержкой, и я обещаю вам, что продолжу служить ФИФА, служить футболу во всем мире и служить всем 211 ассоциациям-членам ФИФА», — сказал Инфантино.



Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, а в 2019 году был переизбран на второй срок.

Ранее Инфантино оскандалился заявлением, назвав войн России против Украины "конфликтом".