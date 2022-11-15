Президент ФИФА лицемерно призвал прекратить огонь между Украиной и Россией на один месяц во время ЧМ-2022 15 ноября, 22:55 Джанни Инфантино (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал прекратить огонь между Украиной и Россией на один месяц во время чемпионата мира-2022 в Катаре.



Слова главы Международной федерации футбола приводит Reuters.

«Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и Россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру.

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Вы — мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете", — заявил Инфантино.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Игры примут восемь стадионов в пяти городах.

Ранее бывший президент ФИФА Зепп Блаттер признался, что выбор Катара хозяином чемпионата мира 2022 был ошибкой.