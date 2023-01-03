Президент ФИФА угодил в скандал из-за селфи у гроба Пеле — фото
Инфантино оскандалился на похоронах Пеле (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино угодил в скандал из-за селфи рядом с гробом умершего «Короля футбола» Пеле.
Функционер посетил прощание с легендарным бразильским экс-игроком на стадионе клуба Сантос, за который тот выступал.
Инфантино был запечатлен держащим телефон, чтобы сфотографировать себя и группу людей на церемонии прощания с Пеле.
Президент ФИФА поспешил объяснить свой поступок тем, что партнеры по команде умершей легенды и ее родственники попросили функционера сделать совместные фото.
Пеле является единственным в истории футбола трехкратным чемпионом мира. Он умер от рака толстой кишки 29 декабря 2022 года.
Похороны прошли 3 января 2023 года, а гроб с его телом пронесли по улицам города и возле дома его 100-летней матери Селесты, прикованной к постели.