Александрия стартовала в украинской Премьер-лиге с непростой победы
Ингулец отыграл один мяч, но избежать поражения не смог (Фото:Украинская Премьер-лига)
Александрия одержала непростую победу над Ингульцом в матче стартового тура украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
Команда Юрия Гуры открыла счет в поединке в середине первого тайма благодаря пенальти.
В дебюте второй половины игры гости забили второй гол. Спустя 12 минут хозяева отыгрались.
У Ингульца было еще достаточно времени, чтобы избежать поражения, но сделать этого подопечные Сергея Лавриненко не смогли.
Чемпионат Украины, 1-й тур
Ингулец — Александрия 1:2
Голы: Кучеренко, 61 — Рыбалка, 22 (с пен.), Цуриков, 49
Накануне харьковский Металлист обыграл львовский Рух в своем дебютном матче украинской Премьер-лиги после возвращения в элиту отечественного футбола.
НВ
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