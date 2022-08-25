Александрия стартовала в украинской Премьер-лиге с непростой победы

25 августа, 14:55
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Ингулец отыграл один мяч, но избежать поражения не смог (Фото:Украинская Премьер-лига)

Ингулец отыграл один мяч, но избежать поражения не смог (Фото:Украинская Премьер-лига)

Александрия одержала непростую победу над Ингульцом в матче стартового тура украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

Команда Юрия Гуры открыла счет в поединке в середине первого тайма благодаря пенальти.

В дебюте второй половины игры гости забили второй гол. Спустя 12 минут хозяева отыгрались.

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У Ингульца было еще достаточно времени, чтобы избежать поражения, но сделать этого подопечные Сергея Лавриненко не смогли.

Чемпионат Украины, 1-й тур

Ингулец — Александрия 1:2
Голы: Кучеренко, 61 — Рыбалка, 22 (с пен.), Цуриков, 49

Накануне харьковский Металлист обыграл львовский Рух в своем дебютном матче украинской Премьер-лиги после возвращения в элиту отечественного футбола.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Чемпионат Украины ФК Александрия ФК Ингулец

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