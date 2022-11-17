Помог дубль Цыганкова. Динамо выиграло у Ингульца и впервые в сезоне поднялось в топ-3 украинской Премьер-лиги — видео 17 ноября, 14:51 Динамо набрало 23 очка (Фото:Украинская Премьер-лига)

Киевское Динамо обыграло Ингулец в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Украины по футболу и впервые в сезоне поднялось на третье место в турнирной таблице.

Три очка «бело-синим» принес дубль Виктора Цыганкова. Первый гол вингер, которому два дня назад исполнилось 25 лет, забил с пенальти.

Ингулец смог один мяч отыграть, но избежать поражения у хозяев все же не получилось.

Видео дня

Ингулец — Динамо 1:2

Голы: Ситало, 61 — Цыганков, 32 (с пен.), 45+1

Динамо набрало 23 очка и поднялось на 3-е место в турнирной таблице чемпионата. «Бело-синие» отстают от донецкого Шахтера на четыре балла, сыграв на матч больше, и от Днепра-1 — на девять очков.

Ингулец замыкает турнирную таблицу. В активе команды из поселка Петрово семь очков.

Фото: УПЛ

Сообщалось, что Динамо, Шахтер и Днепр-1 синхронно потеряли очки в украинской Премьер-лиге.

НВ