Футбольный клуб Ингулец показал, как выглядит его новый стадион — видео

15 июля, 12:31
Ингулец в прошлом сезоне вылетел из УПЛ (Фото: ФК Ингулец)

Ингулец в прошлом сезоне вылетел из УПЛ (Фото: ФК Ингулец)

Ингулец из Петрово вскоре переедет на новую арену.

Клуб в своем официальном TikTok-аккаунте показал видео, как выглядит его новый стадион.

Ингулец будет принимать соперников на новой арене уже в этом сезоне.

«Новый стадион в Петрово готов к Первой лиге Украины», — говорится в описании к видео

Новий стадіон в Петрово готовий до Першої Ліги України 🔋💥✅

По итогам прошлого сезона Ингулец вылетел из УПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед построит грандиозный стадион на замену легендарному Олд Траффорд.

