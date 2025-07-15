Ингулец в прошлом сезоне вылетел из УПЛ (Фото: ФК Ингулец)

Ингулец из Петрово вскоре переедет на новую арену.

Клуб в своем официальном TikTok-аккаунте показал видео, как выглядит его новый стадион.

Ингулец будет принимать соперников на новой арене уже в этом сезоне.

«Новый стадион в Петрово готов к Первой лиге Украины», — говорится в описании к видео

@comeoninhulets Новий стадіон в Петрово готовий до Першої Ліги України 🔋💥✅ ♬ som original - 𝖘𝖆𝖓𝖙𝖎𝖆𝖌𝖔.

По итогам прошлого сезона Ингулец вылетел из УПЛ.

