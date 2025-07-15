Футбольный клуб Ингулец показал, как выглядит его новый стадион — видео
Ингулец в прошлом сезоне вылетел из УПЛ (Фото: ФК Ингулец)
Ингулец из Петрово вскоре переедет на новую арену.
Клуб в своем официальном TikTok-аккаунте показал видео, как выглядит его новый стадион.
Ингулец будет принимать соперников на новой арене уже в этом сезоне.
«Новый стадион в Петрово готов к Первой лиге Украины», — говорится в описании к видео
По итогам прошлого сезона Ингулец вылетел из УПЛ.
