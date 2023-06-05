Клуб украинской Премьер-лиги уволил известного тренера перед матчами за выживание 5 июня, 10:11 Сергей Ковалец не выполнил поставленные задачи на сезон (Фото:ФК Ингулец)

Ингулец, который по итогам сезона украинской Премьер-лиги оказался в зоне переходных матчей, объявил об увольнении главного тренера Сергея Ковальца.

Об этом сообщает официальный сайт Ингульца.

Ингулец уступил Вересу в последнем туре чемпионата Украины со счетом 0:1 и занял 14-е место в турнирной таблице.

Теперь клуб из Петрово сыграет за место в элитном дивизионе страны с черкасским ЛНЗ, который занял третье место в Первой лиге. Матчи состоятся 10 и 14 июня.

Видео дня

К поединкам в статусе исполняющего обязанности главного тренера команду будет готовить Владислав Лупашко, который до недавнего времени был футболистом команды, а затем — ассистентом Ковальца.

Ковалец возглавлял Ингулец с 29 декабря 2022 года. Под его руководством Ингулец, в частности, одержал победу над Динамо (2:0).

Ранее сообщалось, что Львов, занявший последнее место в УПЛ, распустит команду после завершения сезона.