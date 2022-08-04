«ВСУ придет за вами». Instagram заблокировал в России видео звезды украинского футбола

4 августа, 20:15
Ранее Селезнев заявил, что сожалеет о выступлениях за российскую Кубань (Фото:Официальный сайт ФК Колос)

Ранее Селезнев заявил, что сожалеет о выступлениях за российскую Кубань (Фото:Официальный сайт ФК Колос)

Звезда украинского футбола Евгений Селезнев посвятил ВСУ ролик в Instagram, который впоследствии был заблокирован в России.

37-летний нападающий Миная опубликовал в соцсети клип на песню известного рэп-исполнителя Skofka под названием Ну а поки будем бить вас за Азов і Бучу.

В комментарии к ролику Евгений написал: «Слава ВСУ! Все, что вы делаете — это только уважение и большое спасибо!»

Видео дня

Позже в сторис футболист сообщил, что получил сообщение о том, что это видео было заблокировано для пользователей из России.

«Не очень грущу, что заблокировали», — отреагировал один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины на действия Instagram.

Евгений Селезнев via Instagram
Фото: Евгений Селезнев via Instagram

Ранее Селезнев заявил, что сожалеет о выступлениях за российскую Кубань.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Видео Instagram Евгений Селезнев

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