«ВСУ придет за вами». Instagram заблокировал в России видео звезды украинского футбола
Ранее Селезнев заявил, что сожалеет о выступлениях за российскую Кубань (Фото:Официальный сайт ФК Колос)
Звезда украинского футбола Евгений Селезнев посвятил ВСУ ролик в Instagram, который впоследствии был заблокирован в России.
37-летний нападающий Миная опубликовал в соцсети клип на песню известного рэп-исполнителя Skofka под названием Ну а поки будем бить вас за Азов і Бучу.
В комментарии к ролику Евгений написал: «Слава ВСУ! Все, что вы делаете — это только уважение и большое спасибо!»
Позже в сторис футболист сообщил, что получил сообщение о том, что это видео было заблокировано для пользователей из России.
«Не очень грущу, что заблокировали», — отреагировал один из лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины на действия Instagram.
Ранее Селезнев заявил, что сожалеет о выступлениях за российскую Кубань.
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