Интер — Барселона. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Интер и Барселона набрали по три очка (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
НВ представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Интером и Барселоной.
Матч Интер (Италия) — Барселона (Испания) состоится 4 октября в 22:00 по киевскому времени в Милане на стадионе Джузеппе Меацца.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.
Что нужно знать про Интер перед матчем:
- занимает 3 место в группе с 3 очками после поражения от Баварии и победы над Викторией в первых турах;
- находится на 9 позиции итальянской Серии А с отставанием в 8 очков от лидера Наполи;
- проиграл два последних поединка и четыре — в последних шести матчах во всех турнирах;
- не сыграют вратарь Кордац, основные полузащитник Брозович, нападающий Лукаку (травмы).
Что нужно знать про Барселону перед матчем:
- занимает 2 место в группе с 3 очками после победы над Викторией и поражения от Баварии в первых турах;
- лидирует в испанской Ла Лиге, опережая второй Реал по дополнительным показателям;
- потерпела одно поражение в 17 последних играх при 12 победах и четырех ничьих;
- не сыграют защитники Араухо, Кунде, Бельерин, полузащитник де Йонг и нападающий Депай (травмы).
Ориентировочные составы:
Интер: Онана — Шкриняр, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Аслани, Мхитарян, Димарко — Джеко, Мартинес
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Гарсия, Алонсо — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья
НВ