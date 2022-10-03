Интер — Барселона. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 3 октября, 18:01 Интер и Барселона набрали по три очка (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

НВ представляет анонс поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Интером и Барселоной.



Матч Интер (Италия) — Барселона (Испания) состоится 4 октября в 22:00 по киевскому времени в Милане на стадионе Джузеппе Меацца.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Интер перед матчем:

занимает 3 место в группе с 3 очками после поражения от Баварии и победы над Викторией в первых турах;

находится на 9 позиции итальянской Серии А с отставанием в 8 очков от лидера Наполи;

проиграл два последних поединка и четыре — в последних шести матчах во всех турнирах;

не сыграют вратарь Кордац, основные полузащитник Брозович, нападающий Лукаку ( травмы).

Что нужно знать про Барселону перед матчем:

занимает 2 место в группе с 3 очками после победы над Викторией и поражения от Баварии в первых турах;

лидирует в испанской Ла Лиге, опережая второй Реал по дополнительным показателям;

потерпела одно поражение в 17 последних играх при 12 победах и четырех ничьих;

не сыграют защитники Араухо, Кунде, Бельерин, полузащитник де Йонг и нападающий Депай ( травмы).

Ориентировочные составы:

Интер: Онана — Шкриняр, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Аслани, Мхитарян, Димарко — Джеко, Мартинес

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Гарсия, Алонсо — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья

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