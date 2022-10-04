Интер — Барселона. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 4 октября, 03:11 Букмекеры считают Барселону фаворитом матча (Фото:REUTERS/Albert Gea)

НВ следит за ходом поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Интером и Барселоной. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 4 октября.



Ориентировочные составы:

Интер: Онана — Шкриняр, де Врей, Бастони — Дармиан, Барелла, Аслани, Мхитарян, Димарко — Джеко, Мартинес

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Гарсия, Алонсо — Гави, Бускетс, Педри — Дембеле, Левандовски, Рафинья

Видео дня

Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Интер занимает 3 место в группе с 3 очками после поражения от Баварии и победы над Викторией в первых турах. Клуб находится на 9 позиции итальянской Серии А с отставанием в 8 очков от лидера Наполи.

Команда проиграл два последних поединка и четыре — в последних шести матчах во всех турнирах. За коллектив не сыграют вратарь Кордац, основные полузащитник Брозович, нападающий Лукаку (травмы).

Барселона занимает 2 место в группе с 3 очками после победы над Викторией и поражения от Баварии в первых турах. Клуб лидирует в испанской Ла Лиге, опережая второй Реал по дополнительным показателям.

Команда потерпела одно поражение в 17 последних играх при 12 победах и четырех ничьих. За коллектив не сыграют защитники Араухо, Кунде, Бельерин, полузащитник де Йонг и нападающий Депай (травмы).

Статистика знает 10 официальных матчей между командами. Интер выиграл один раз, Барселона — шесть. В трех поединках зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Барселона является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,80, то, что выиграет Интер, оценивается в 4,00, ничья — в 3,90.