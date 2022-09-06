Интер — Бавария. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

6 сентября, 17:06
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Интер принимает Баварию на своем поле (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Интер принимает Баварию на своем поле (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

НВ представляет анонс поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между Интером и Баварией.

Матч Интер (Италия) — Бавария (Германия) состоится 7 сентября в 22:00 по киевскому времени в Милане на стадионе Джузеппе Меацца.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

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Что нужно знать про Интер перед матчем:

  • занял 2 месте в чемпионате Италии прошлого сезона;
  • находится на 8 позиции итальянской Серии А текущей кампании с отставанием в четыре очка от лидера Аталанты;
  • потерпел два поражения в трех последних поединках;
  • не сможет рассчитывать на основного нападающего Лукаку (травма).
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Что нужно знать про Баварию перед матчем:

  • стала чемпионом Германии прошлого сезона;
  • занимает 3 позицию немецкой Бундеслиги текущей кампании с отставанием в один балл от лидера Фрайбурга;
  • не знает поражений семь последних игр во всех турнирах при пяти победах и двух ничьих;
  • не сыграет защитник Сарри (повреждение).

Ориентировочные составы:

Интер: Ханданович — Шкриняр, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Госенс — Мартинес, Джеко

Бавария: Нойер — Павар, де Лигт, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Забитцер — Гнабри, Мюллер, Коман — Мане

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов Бавария (Мюнхен) ФК Интер

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