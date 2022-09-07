Интер — Бавария. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Букмекеры называют Баварию фаворитом матча (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
НВ следит за ходом поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между Интером и Баварией. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени 7 сентября.
Ориентировочные составы:
Интер: Ханданович — Шкриняр, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Госенс — Мартинес, Джеко
Бавария: Нойер — Павар, де Лигт, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Забитцер — Гнабри, Мюллер, Коман — Мане
Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.
Интер занял 2 место в чемпионате Италии прошлого сезона. Клуб находится на 8 позиции итальянской Серии А текущей кампании с отставанием в четыре очка от лидера Аталанты.
Команда потерпела два поражения в трех последних поединках. Коллектив не сможет рассчитывать на основного нападающего Лукаку (травма).
Бавария стала чемпионом Германии прошлого сезона. Клуб занимает 3 позицию немецкой Бундеслиги текущей кампании с отставанием в один балл от лидера Фрайбурга.
Команда не знает поражений семь последних игр во всех турнирах при пяти победах и двух ничьих. За коллектив не сыграет защитник Сарри (повреждение).
Статистика знает семь официальных матчей между командами. Интер выиграл три раза, Бавария также побеждала в трех случаях. В одном поединке зафиксирована ничья.
Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Бавария является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,83, то, что выиграет Интер, оценивается в 3,80, ничья — в 4,00.
Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото
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