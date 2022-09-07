Интер — Бавария. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 7 сентября, 01:10 Букмекеры называют Баварию фаворитом матча (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

НВ следит за ходом поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов между Интером и Баварией. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени 7 сентября.



Ориентировочные составы:

Интер: Ханданович — Шкриняр, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Госенс — Мартинес, Джеко

Бавария: Нойер — Павар, де Лигт, Эрнандес, Дэвис — Киммих, Забитцер — Гнабри, Мюллер, Коман — Мане

Видео дня

Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Интер занял 2 место в чемпионате Италии прошлого сезона. Клуб находится на 8 позиции итальянской Серии А текущей кампании с отставанием в четыре очка от лидера Аталанты.

Команда потерпела два поражения в трех последних поединках. Коллектив не сможет рассчитывать на основного нападающего Лукаку (травма).

Бавария стала чемпионом Германии прошлого сезона. Клуб занимает 3 позицию немецкой Бундеслиги текущей кампании с отставанием в один балл от лидера Фрайбурга.

Команда не знает поражений семь последних игр во всех турнирах при пяти победах и двух ничьих. За коллектив не сыграет защитник Сарри (повреждение).

Статистика знает семь официальных матчей между командами. Интер выиграл три раза, Бавария также побеждала в трех случаях. В одном поединке зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Бавария является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,83, то, что выиграет Интер, оценивается в 3,80, ничья — в 4,00.

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