Бавария победила в гостях Интер на старте Лиги чемпионов — видео
Сане стал героем поединка (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
Интер со счетом 0:2 уступил Баварии на своем поле в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Соперники обменялись острыми моментами уже в дебюте игры, когда сначала Онана спас хозяев после удара Киммиха, а затем Мартинес едва не попал в ворота гостей.
Позже голкипер Интера еще раз помешал Баварии, а на 25-й минуте и он ничего не смог сделать после того, как его обыграл Сане и пробил в пустую рамку.
Интер ответил двумя моментами у Джеко, но сначала тот не попал в ворота а потом уже Нойер не позволил ему сравнять счет.
Бавария также не сидела сложа руки, и если Дэвис свою попытку забить в первом тайме упустил, то Сане на 66-й минуте – нет, после удара которого мяч от Д'Амброзио влетел в сетку.
Хозяевам так и не удалось забить хотя бы один гол в ворота Баварии – 0:2.
Интер - Бавария 0:2
Голы: Сане, 25, Д'Амброзио, 66
В другом матче этой же группы Лиги чемпионов Барселона на своем поле разгромила Викторию Пльзень со счётом 5:1.
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