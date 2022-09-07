Бавария победила в гостях Интер на старте Лиги чемпионов — видео 7 сентября, 23:54 Сане стал героем поединка (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Интер со счетом 0:2 уступил Баварии на своем поле в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Соперники обменялись острыми моментами уже в дебюте игры, когда сначала Онана спас хозяев после удара Киммиха, а затем Мартинес едва не попал в ворота гостей.

Позже голкипер Интера еще раз помешал Баварии, а на 25-й минуте и он ничего не смог сделать после того, как его обыграл Сане и пробил в пустую рамку.

Видео дня

Интер ответил двумя моментами у Джеко, но сначала тот не попал в ворота а потом уже Нойер не позволил ему сравнять счет.

Бавария также не сидела сложа руки, и если Дэвис свою попытку забить в первом тайме упустил, то Сане на 66-й минуте – нет, после удара которого мяч от Д'Амброзио влетел в сетку.

Хозяевам так и не удалось забить хотя бы один гол в ворота Баварии – 0:2.

Интер - Бавария 0:2

Голы: Сане, 25, Д'Амброзио, 66

В другом матче этой же группы Лиги чемпионов Барселона на своем поле разгромила Викторию Пльзень со счётом 5:1.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.