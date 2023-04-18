Интер — Бенфика. Где и когда смотреть матч четвертьфинала Лиги чемпионов 18 апреля, 16:25 Интер уверенно победил в Лиссабоне (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)

NV представляет анонс ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между Интером и Бенфикой. Первый поединок — 2:0 в пользу итальянского клуба.

Матч Интер (Италия) — Бенфика (Португалия) состоится 19 апреля в Милане на стадионе Джузеппе Меацца и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать об Интере перед матчем:

занял второе место в группе, уступив Баварии и опередив Барселону и Викторию Пльзень, а в 1/8 финале выбил Порту;

занимает пятую строчку в чемпионате Италии с отставанием от четвертого места, которое дает право квалифицироваться в Лигу чемпионов, на два очка;

одержал две победы в десяти последних матчах во всех турнирах при трех ничьих и пяти поражениях;

не сыграют Далберт, Скриньяр.

Что нужно знать о Бенфике перед матчем:

заняла первое место в группе, опередив ПСЖ, Ювентус и Маккаби Хайфа, а в 1/8 финала обыграла Брюгге;

лидирует в чемпионате Португалии, опережая ближайшего преследователя Порту на четыре очка;

после серии из восьми побед подряд во всех турнирах, проиграла три последних матча;

не сыграют Ба, Дракслер.

Ориентировочные составы:

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дамфрис, Барелла, Мхитарян, Брозович, Димарко, Джеко, Мартинес

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, А. Сильва, Отаменди, Гримальдо, Флорентино, Аурснес, Нерес, Р. Сильва, Марио, Рамос



