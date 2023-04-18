Интер — Бенфика. Онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги чемпионов 18 апреля, 19:13 Победитель пары сыграет с Миланом или Наполи (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

NV следит за событиями ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов между Интером и Бенфикой. Первый поединок завершился победой итальянского клуба 2:0.

Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца 19 апреля в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.



Ориентировочные составы:

Видео дня

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дамфрис, Барелла, Мхитарян, Брозович, Димарко, Джеко, Мартинес

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, А. Сильва, Отаменди, Гримальдо, Флорентино, Аурснес, Нерес, Р. Сильва, Марио, Рамос

Интер стал вторым в своей группе после Баварии, опередив Барселону и Викторию Пльзень. Команда занимает пятое место в чемпионате Италии с отставанием в два очка от четвертого места, которое дает право квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Клуб одержал две победы в последних десяти поединках во всех турнирах, потерпев пять поражений и трижды сыграв вничью. За коллектив не сыграют Далберт, Шкриньяр.

Бенфика заняла первую позицию в группе, опередив ПСЖ, Ювентус и Маккаби Хайфа, а в 1/8 финала обыграла Брюгге. Команда занимает первое место в чемпионате Португалии, опережая ближайшего преследователя Порту на четыре очка.

Клуб проиграл три последних поединка после серии из восьми побед подряд. За коллектив не сыграют Ба, Дракслер.

Статистика знает пять официальных матчей между соперниками. Интер выиграл три матча, Бенфика — ни одного. Еще два поединка завершились вничью.

Прогноз букмекеров: фаворит — Интер. Коэффициент его победы равен 2,10. Успех Бенфики оценивается в 3,40, ничья — в 3,50.