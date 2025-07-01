Интер не сумел отыграться после пропущенного гола на третьей минуте (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

В Шарлотт состоялся матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года между Интером и Флуминенсе. Бразильская команда одержала победу со счетом 2:0.

Флуминенсе забил уже на третьей минуте. Форвард Херман Кано головой с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

В конце первого тайма Игнасио удвоил преимущество Флуминенсе, однако арбитр после подсказки от видеоассистента отменил гол из-за офсайда.

Реклама

Во втором тайме у Интера были хорошие шансы отыграться, в частности Лаутаро Мартинес попал в штангу, а еще один удар аргентинца парировал 44-летний вратарь бразильцев Фабио.

В компенсированное ко второму тайму время Эркулес закрепил победу Флуминенсе.

Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Интер (Италия) -- Флуминенсе (Бразилия) -- 0:2

Голы: Кано, 3, Эркулес, 90+3

В четвертьфинале КЧМ-2025 Флуминенсе сыграет против победителя поединка Манчестер Сити — Аль-Хиляль, который состоится в ночь на 1 июля (начало в 4:00 по Киеву).

Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ Луис Энрике назвал лучшего игрока в истории футбола.